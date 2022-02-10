نوال الزغبي في الأردن بعيد الحب.. التذاكر نفذت بالكامل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنظمة لحفل النجمة اللبنانية نوال الزغبي في الأردن بمناسبة عيد الحب، نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده المحدّد يوم غد الجمعة 11 فبراير.

وتلتقي نوال الزغبي غدًا الجمهور الأردني في فندق “لاند مارك”، حيث ستقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخاصةً الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب، بمشاركة فرقتها الموسيقية.

وفي نفس السياق، تستعد نوال الزغبي لتُبحر مع سفينة النجوم في عيد الحب أيضًا، إذ ضربت موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر فبراير.

على صعيد آخر، انتهت نوال منذ أيام من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك” كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، والعمل من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

يذكر أن نوال أصدرت منذ فترة أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت منذ شهرين تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.