نيكول سابا تطل من كواليس “نقل عام”: “الوقت قيم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا صورًا جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “نقل عام” الذي تشارك فيه كضيفة شرف.

وظهرت نيكول في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” بإطلالة تحبس الأنفاس، وعلّقت قائلةً: “الوقت قيم”، فرفعت منسوب التشويق للمسلسل الذي يجمعها بنجم العمل محمود حميدة والفنان محمد محمود عبد العزيز.

وكانت نيكول سابا قد عبّرت عن سعادتها لخوض هذه التجربة الجيددة، مشيرةً إلى أن سيناريو المسلسل أعجبها، وذكرت أنها ستؤدي شخصية جديدة تفاجئ من خلالها الجمهور في خط مختلف تمامًا عن ما قدمته من قبل.

مسلسل “نقل عام” يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهنا مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.