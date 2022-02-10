يارا نجمة أمسيات “هلا بالمجاز”.. هذا السبت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلتقي النجمة اللبنانية يارا جمهورها ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة في الإمارة يوم السبت المقبل في 12 فبراير.

وسيعيش عشّاق الغناء العربي ليلة مميزة، مع أجمل أغنيات يارا، التي تركت بصمة لافتة في ذاكرة الغناء العربي.

وكانت إدارة المسرح أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحدّدت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.

يذكر أن يارا طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “يا هوا” من كلمات وألحان طارق أبو جوده‎، توزيع عباس صباح، حيث تعتبر هذه الأغنية هي السادسة من ألبوم يارا (اللبناني – المصري) الجديد.