العيش تحت الإغلاق الصحي يفتتح مهرجان برلين السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يفتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الثانية والسبعين أعماله اليوم الخميس بعرض عالمي أول لفيلم “بيتر فون كانت” للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، والذي تدور أحداثه خلال فترة إغلاق صحي.

يشار إلى أن مهرجان برلين (برليناله)، الذي يستمر حتى 20 فبراير، هو واحد من المهرجانات السينمائية الرائدة في العالم بجانب مهرجان كان وفينيسيا.

ولكن بسبب التدابير الصحية ذات الصلة بكوفيد 19، سيكون هناك انخفاض في سعة المقاعد في دور العرض في برليناله إلى 50%.

كما تم إلغاء جميع الحفلات وحفلات الاستقبال.

وتعتزم لجنة التحكيم الدولية لهذا العام برئاسة المخرج الأمريكي إم نايت شيامالان تقديم نفسها اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يشارك حوالي 800 ضيف في وقت لاحق في عرض فيلم “بيتر فون كانت”، الذي يقول المهرجان إنه يتميز بـ “الحب والغيرة والإغواء والفكاهة”.

والفيلم هو واحد من 18 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي، وهي الجائزة الأعلى التي تمنح في المهرجان. وفي المجموع، سيتم عرض حوالي 400 فيلم من جميع الأنواع والأطوال والأشكال.