شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري، تحت رئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفنى مونى محمود، ومدير المهرجان محمد سعدون، ورئاسة شرفية للمنتج محمد العدل.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أفلام المسابقات الخمسة التى يتضمنها المهرجان فى دورته الجديدة، وهى مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان، والتى تقام فى الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وشملت مسابقة الأفلام الروائية الدولية 16 فيلما منها 4 أفلام عرض عالمى أول، و12 فيلما آخر ما بين عرض أفريقى ومصرى أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمى الأولى الفيلم المصرى "اليوم الأخير"، الفيلم المصرى "فتوى فى البوس"، الفيلم المجرى "نمر"، والفيلم التونسى "سلوى"، و10 أفلام عرض أفريقى أول وتشمل الفيلم الفيلم الفرنسى "شخصية"، الفيلم الفرنسى "دورا"، الفيلم البلجيكى "سير مع ملك"، الفيلم الصينى "أونن"، الفيلم الصينى "قصة ألعاب نارية"، الفيلم الروسى "كوو كوو"، الفيلم النمساوى "حراسة كلب"، الفيلم البرازيلى "كرنفالات جميلة"، الفيلم الإسبانى المكسيكى "أمى ذهبت مع البقر"، الفيلم الفرنسى الألمانى "زوال"، وأخيراً فيلمين عرض مصرى أول وهما الفيلم الإيطالى "منظور جديد" والفيلم الأمريكى "شعور من خلال".

وفيما يتعلق بمسابقة الفيلم الوثائقى فقد ضمت 10 أفلام منها فيلم واحد سيكون عرض عالمى أول وهو الفيلم الروسى "بعد الطوفان"، و5 أفلام عرض أفريقى أول، الفيلم الكورى الجنوبى "إبادة كورية"، الفيلم السويسرى "جناح الشهيد بحكم الأمر الواقع"، الفيلم الامريكى "البحث عن تايلر"، الفيلم البرتغالى "تاليا"، والفيلم الهندى "كل شيء على ما يرام"، بالإضافة لـ 4 أفلام أخرى فى المسابقة ستكون عرض مصرى أول وتضم الفيلم اللبنانى "سانجاك"، الفيلم الاسبانى "دجلة: سينما ونسيان"، الفيلم الإيطالى "مدغشقر: رحلة 10 سنوات"، وأخيراً الفيلم الكويتى "سهرة مع ليلى".

وضمت قائمة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلما، وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمى أول، وتشمل الفيلم المصرى "مجرد دب"، والفيلم الماليزى "عامود القوة"، ثم الفيلم الأردنى "أزرار"، وفيلم أردنى أخر وهو "ذاكرة بديلة"، وأربعة أفلام أخرى ستكون عرض أفريقى أول من خلال المهرجان، وتشمل الفيلم الإيطالى "موووزارت"، والفيلم التايوانى "مرسوم اتمسح واترسم"، والفيلم الكورى الجنوبى "غير منسي"، ومن هونج كونج فيلم "أعماق ليل"، أما أخر أربعة أفلام مشاركة فى المسابقة فستكون عرض مصرى أول، وشملت القائمة الفيلم الباكستانى "تمرير"، والفيلم الجزائرى "جسر"، والفيلم الأرجنتينى "تشغيل – إيقاف"، وأخيراً الفيلم النمساوى "هناك بالضبط وقت كافي".

أما مسابقة الأفلام العربية فقد ضمت 9 أعمال، منها 4 أفلام عرض عالمى أول وهى الفيلم المصرى "استبينا"، الفيلم الإماراتى "الوحش"، الفيلم اللبنانى "جنة"، والفيلم السورى "حقيقتهم"، و5 أفلام أخرى عرض أفريقى أول وهى الفيلم المصرى "احترس من الوحش"، الفيلم التونسى "كورنتي"، الفيلم السعودى "لاهث"، الفيلم السورى "سارة"، والفيلم البحرينى "سلام".

وأخيراً مسابقة أفلام الطلبة التى ضمن 8 أفلام من معاهد وجامعات مختلفة، فيلم "دمية جنس"، "تروكاج"، "ربيع ممطر"، "احبك اكرهك"، العين الثالثة"، "قهوة فريال"، "أجروفوبيا" و"مغالطة".

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، مونى محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.