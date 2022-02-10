"الحالة متأخرة".. إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن نجل الفنان الكبير أحمد حلاوة، إصابة والده بفيروس كورونا.

وكتب نجل "حلاوة" عبر حساب والده الرسمي بموقع إنستجرام: "الرجاء الدعاء لوالدي دكتور أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 2"، وهو من بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، هادي الجيار، أحمد سعيد عبدالغني، إياد نصار، إنجي المقدم، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكان آخر أعمال أحمد حلاوة حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.