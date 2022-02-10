دينا فؤاد تنشر صور من العرض الخاص لفيلم "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دينا فؤاد، مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "معالي ماما"، الذي طرح اليوم بدور العرض السينمائية.

وعلقت "دينا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "من العرض الخاص لفيلم معالي ماما".

فيلم "معالي ماما" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها

الفيلم بطولة: بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، سليم الترك، والطفل ياسين، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، ريهام الشنواني، ورغد جلال.

"معالي ماما" من إخراج أحمد نور والذي يشارك في إنتاجه مع كل من أمجد بدر ونانسي يوسف.