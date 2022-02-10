مؤلفة "مستر إكس": العمل ليس له علاقة بما قدمه فؤاد المهندس في"أخطر رجل بالعالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت أماني التونسي مؤلفة فيلم"مستر إكس"، تفاصيل كتابتها للعمل الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه في صيف 2022.

وقالت أماني، في تصريحات صحفية، إن "مستر إكس" ليست له علاقة بفيلم "أخطر رجل في العالم" الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس في عام 1967، وفكرته جديدة ومختلفة عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

وأوضحت أن أحمد فهمي سيقدم الدور بطريقة لطيفة، مشيرة إلى أنه فنان جيد وله بصمة في السينما ويصنع لنفسه تاريخ مشرق ومختلف عن ممثلي جيله.

وأشارت إلى أن ما حمسها لكتابة العمل هو أن النجم أحمد فهمي طلب منها التعاون سويا لأول مرة في عمل فكرته مختلفة عما يعرض بالسينمات، ورحبت بذلك وقبلت بالفكرة التي طرحها عليها ثم قامت بكتابتها.

وتضمن البوستر الرسمي لفيلم "مستر إكس" ظهور أحمد فهمي وهو يجلس على سيارة حمراء وحوله 5 فتيات يشهرن السلاح في وجهه.

فيلم "مستر إكس" فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد.