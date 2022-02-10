بهذه الطريقة.. أكرم حسني يهنئ أحمد فهمي على "مستر إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة صديقه الفنان أحمد فهمي، الذي يستعد لطرح فيلمه الجديد "مستر إكس" في صيف 2022.

ونشر "حسني" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للفيلم، وعلق قائلا: "مين اللي هيكسر الدنيا".

وظهر "فهمي" على البوستر بمفرده، جالسا فوق سيارة حمراء، وتحاصره 5 فتيات يشهرن الأسلحة في وجهه

فيلم "مستر إكس" تأليف أماني التونسي، ومن إخراج أحمد رشيد، ومن إنتاج أحمد السبكي

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها: هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا