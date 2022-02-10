إدراج دجوكوفيتش في دورة تنس مخصصة للملقحين فقط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أدرج اسم الصربي نوفاك دجوكوفيتش على لائحة المشاركين في دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس المخصصة فقط للملقحين ضد فيروس كورونا بعد أقل من شهر على منعه من خوض بطولة أستراليا المفتوحة.

وأعلن منظمو الدورة الأمريكية التي أحرز لقبها دجوكوفيتش المصنف أول عالميا، خمس مرات، الأربعاء لائحة المشاركين مؤكدين في الوقت ذاته أنه سيتم طلب دليل التلقيح الكامل لدخول الجماهير إلى الملعب.

وأشار منظمو الدورة الأمريكية في بيان إلى أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون إلزاميا للمشاركة، مشددين أيضا على أن بروتوكولات اللاعبين الخاصة لدجوكوفيتش واللاعبين الآخرين سيتم تحديدها من قبل رابطة لاعبي التنس المحترفين بما يتماشى مع القيود الأمريكية.

وجاء في البيان: “مع اعتبار الصحة والسلامة الأولوية القصوى للدورة، فإن إنديان ويلز تتطلب إثباتا صالحا للتطعيم الكامل لدخول الملاعب”.

ومن المقرر أن يعود دجوكوفيتش إلى ملاعب التنس في دورة دبي اعتبارا من 21 الشهر الحالي.

وتشهد الدورة التي تقام من 7 إلى 20 مارس المقبل إلى جانب نادال، المتوج ثلاث مرات في إنديان ويلز والغائب عنها عام 2021 بسبب إصابة في قدمه، ودجوكوفيتش، مشاركة الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والألماني الكسندر زفيريف الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع وصيف رولان غاروس عام 2021، إضافة إلى حامل اللقب البريطاني كاميرون نوري (13).

يذكر أن النجم الصربي كان يسعى للفوز بلقبه الرابع تواليا في ملبورن الشهر الماضي والعاشر في مسيرته، ما كان يمكن أن يكون رقمه القياسي الـ 21 في غراند سلام، لكن مسؤولي الحدود الأستراليين قالوا إنه لم يستوف متطلبات المسافرين غير المحصنين لدخول البلد.

وألغيت تأشيرة دجوكوفيتش في نهاية المطاف، بعد فشل الاستئناف القانوني الذي تقدم به ليغادر البلاد من دون أن يلعب.