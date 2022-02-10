شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يغنى خليجى للمرة الأولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليا لأغنية خليجى من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تحمل عدد من المفاجآت، وأكد عبد الباسط أنه من محبى الأغانى الخليجية، لذلك كان ينوى الإقبال على هذه الخطوة منذ فترة طويلة.

وانتهى مؤخرا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تصوير كليب أغنيته الجديدة التى يشاركه فيها المطرب الشعبي حمزة الصغير ويحمل اسم "عايز فلوس" من كلمات إسلام المصرى ولحن حمزة الصغير وتوزيع ساسو، وتم التصوير باستوديو مصر ومن اخراج أشرف رمضان وإشراف أحمد مؤة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة لـ ”الخليج 365” عن سعادته بالأغنية، موضحا أن كلمات ولحن الأغنية جذبونى للمشاركة فى تقديمها، وأنا أحب تقديم ديو من حين لأخر مع مطرب من شباب الساحة الغنائية.

كان نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة قد انضم إلى فريق عمل مسلسل "ولاد الهلالية"، مع النجمين حسين فهمى ومصطفى فهمى، حيث يشارك بالتمثيل والغناء فى المسلسل، وأعرب النجم عن سعادته بالعمل فى هذا المسلسل بجوار نجمين كبار مثل حسين ومصطفى فهمى.

ويجتمع النجمان حسين فهمى ومصطفى فهمى فى مسلسل بعنوان "ولاد الهلالية" وتشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب وأحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيرى عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله، المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز.