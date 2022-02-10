شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الوثائقى Jackass Forever يحقق 28 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم الوثائقى الكوميدى الجديد Jackass Forever إيرادات وصلت إلى 28 مليون و 700 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 4 فبراير الجارى بعدد من دور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات فيلم Jackass Forever بين 23 مليون و 500 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 5 مليون و 200 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

يدور الفيلم الوثائقى الكوميدى الجديد Jackass Forever بعد 11 عامًا من أحداث الفيلم الأصلى، حيث يعود طاقم Jackass في حملتهم الصليبية الأخيرة.

الفيلم الوثائقى الكوميدى الجديد Jackass Forever يقوم ببطولته كل من جوني نوكسفيل، راشيل ولفسون، رشاش كيلي، إريك أندريه، ستيف أو، كريس بونتيوس، جيف تريمين، جايسون وي مان أكونيا، إهرن ماكجي، ديف إنجلترا، كريس راب، بريستون لاسي، توري بيلسي، روب ديردك.

على أن يصل الجزء الثانى من فيلم Sonic the Hedgehog بداية من يوم 8 أبريل المقبل، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures ، ويدور بعد أن أصبح Sonic جاهزًا لمزيد من الحرية، بعد الاستقرار في Green Hills، ووافق Tom وMaddie على تركه في المنزل أثناء ذهابهما في إجازة، ولكن، لم يكد يرحلوا، عندما عاد الدكتور روبوتنيك، ولكن هذه المرة مع شريك جديد، Knuckles ، بحثًا عن زمرد لديه القدرة على بناء الحضارات وتدميرها، ويتعاون Sonic مع رفيقه الخاص، Tails، واللذان يبدأن معًا رحلة للعثور على الزمرد قبل أن يقع في الأيدي الخطأ.

وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودار الجزء الأول من فيلمSonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.