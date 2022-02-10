ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير وتعلق: "كوني البطلة في حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت المطربة الأدرنية بإطلالة أنيقة، مرتدية "جيب" أسود وجاكيت جلد، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت "ديانا" على الصور قائلة: "مهما صار كوني البطلة في حياتك، أنتِ قوية".

من ناحية أخرى، أحيت ديانا كرزون حفلا غنائيا في مدينة دبي الإماراتية يوم 14 ديسمبر الماضي، وسط حضور حشد كبير من جمهورها ومحبيها.

وقدمت المطربة الأدرنية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل جمهورها، من بينها: "هو مين، انساني ما بنساك، صعب، فرحتنا، هيدا الحكي، الدنيا بتضحك، قد الكون، مش مسموح" وغيرها من الأغاني.