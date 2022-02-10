سمية الخشاب جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة سمية الخشاب، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

"سمية" ظهرت في الصور بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير جريء، وحازت صورها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "سمية القمر"، و"كل ما تكبر تحلى"، و"حلوة الحلوات" و"القمر" وغيرها من التعليقات.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل "موسى" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي.

والمسلسل بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، تارا عماد، رياض الخولي، سيد رجب، محمد أحمد ماهر، عارفة عبدالرسول، هبة مجدي، منذر رياحنة، ضياء عبدالخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، محمد ريحان، وهو من إخراج محمد سلامة.