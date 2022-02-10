شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الجريمة" يحصد 25 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "الجريمة" إيرادات بلغت 2 مليون و750 ألف جنيه هذا الأسبوع، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الثلاثة أسابيع الماضية، لتكون محصلة إيرادات الفيلم حتى الآن بعد 5 أسابيع عرض 25 مليون جنيه، وجاءت تفاصيل الإيرادات 10 ملايين و800 ألف جنيه فى الأسبوع الأول، و5 ملايين جنيه فى الأسبوع الثانى، و3 ملايين و700 ألف جنيه في الأسبوع الثالث، و2 مليون و850 ألف جنيه فى الأسبوع الرابع.

فيلم "الجريمة" انطلق فى دور العرض يوم 5 يناير الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.

ويشهد الفيلم عودة أحمد عز ومنة شلبى للعمل سوياً بعد أكثر من 12 عاماً من تقديمهما فيلم "بدل فاقد" عام 2009، والذى شارك فى بطولته سوسن بدر، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، رشا مهدى، عايدة رياض، على حسنين، ياسر الزنكلونى، عفاف مصطفى، وائل سامى وتأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء.

وعرض للنجم أحمد عز في السينمات مؤخراً فيلم "العارف" والذى حقق إيرادات تخطت 63 مليون جنيه، وشارك في بطولته أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.