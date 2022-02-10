شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية 18فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق بلاك تيما حفلا غنائياً يوم الجمعة الموافق 18 فبراير على مسرح سيد درويش "دار الأوبرا بالإسكندرية"، وسيقدم الفريق خلال الحفل عدة أغاني متنوعة التى يعشقها جمهورهم مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية"، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال اليوم حفلتين متتاليتين "ماتينيه / سواريه"، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

كانت فرقة بلاك تيما قد قدمت حفلا غنائيا بمسرح الزمالك يوم 5 فبراير الماضى، وألهبت أجواء الحفل، بتوليفة غنائية تخطت 18 أغنية، وأخذت الفرقة مسامع الجمهور فى رحلة غناية استمرت أكثر من ساعتين، تنوعت بين القديمة منها والجديدة، بداية من "بحار" وأغنيات "عملنا اللى علينا" و"إيه يعني" و"برنس الليالي"، بجانب تقديم أغنيتى "مرسال" و"جوبا"، والعرض الحى الأول لأجدد أغنيات أمير صلاح الدين مغنى الفرقة "بصل الصبر".

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر، كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.