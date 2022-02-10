شيرين عبدالوهاب تنعى والدة عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، والدة الملحن عمرو مصطفى، التي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي.

وكتبت "شيرين": خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويقام عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى مساء اليوم الخميس 10 فبراير عقب صلاة المغرب، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وكان الشاعر تامر حسين قد أعلن وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وقام عدد من نجوم الفن بنعيها، لعل أبرزهم: محمد حماقي، شذى، محمد رحيم، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، تركي آل الشيخ، وآخرون.