شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا.. وابنه: حالته متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نجل الفنان القدير أحمد حلاوة إصابة والده بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، خاصة أن حالته متأخرة.

وكتب نجل الفنان أحمد حلاوة على "فيس بوك": الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.