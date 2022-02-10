شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يودع بلاتوه فيلمه "الجواهرجى" بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد هنيدى تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "الجواهرجى"، فى الديكورات الخاصة بالعمل بشكل مكثف ويتبقى حوالى 10 أيام، وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، ليدخل فى مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم استعداداً لطرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

ويجسد هنيدى ضمن أحداث فيلمه الجديد دور جواهرجى وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى، ويقع هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكى، وذلك ضمن أحداث العمل.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، وأحمد السعدنى والفنانة ريم مصطفى، والفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".