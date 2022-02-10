كتب امير فتحي في الخميس 10 فبراير 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات رومانسية جمعتها بزوجها النجم المصري تامر حسني.
وظهرت بسمة بوسيل وتامر حسني في لقطات رومانسية حيث ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ممسكة بالبالونات وتحيط بهم أجواء رومانسية أثناء تواجدهما في دبي.
البعض ربط بين نشر بسمة بوسيل لصورها الرومانسية مع زوجها تامر حسني وبين رغبتها في أن تكيد جليلة المغربية، خاصة بعد أن تردد أن جليلة هي سبب انفصال بسمة وتامر حسني معتبرين أنها كانت ترغب في أن تعش قصة حب مع النجم المصري.
كما تداول ناشطون مقطع فيديو من سهرة جمعت بسمة بوسيل وتامر حسني الذي ظهر وهو يغني لزوجته بحماس.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تخطف الانظار بإطلالة رومانسية مع تامر حسني.. ما علاقة جليلة المغربية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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