شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم هالى بيرى الجديد Moonfall بعد طرحه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Moonfall على تقييم وصل إلى %39 من قبل 145 ناقدا عالميا، و 69% من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 4 فبراير الجارى، بـ دور العرض الأمريكية، على أن يصل باقى دور العرض خلال الفترة المقبلة.

دور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسئولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.

فيلم Moonfall - سقوط القمر، ‏يدور في إطار خيال علمي وأكشن، ومن إخراج وكتابة رولان إيميريش وبطولة هالي بيري،باتريك ويلسون،جون برادلي،تشارلي بلامر،مايكل بينا ودونالد ساذرلاند، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 فبراير 2022.

كما أعلنت شركة Lionsgate موعد طرح الفيلم الجديد المنتظر John Wick 4، لـ الممثل العالمى كيانو ريفز، حيث سيصل الفيلم الجديد دور العرض 24 مارس من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ولم تكشف الشركة المنتجة إلى الآن أى تفاصيل حول الحبكة الدرامية لـ فيلم John Wick 4، ولكن من المتوقع حسبما كشف التقرير الذى نشر على موقع "nme"، أن تعلن الشركة عن بعض المعلومات الجديدة حول العمل خلال الفترة المقبلة.