شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الفنان عادل الفار بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوفِى شادى، نجل الفنان عادل الفار، وهو شاب في الثلاثين من عمره، بشكل مفاجئ في الساعات الماضية، بعدما تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتم دفنه في مقابر الأسرة وتلقى العزاء بالمقابر، وحرص عدد من أصدقاء الراحل وكذلك والده عادل الفار على نعيه عبر حساباتهم بموقع فيس بوك.

وكان آخر ما كتبه شادى الفار على حسابه بموقع فيس بوك: "هو فيه إيه الدنيا جرا فيها ايه، هو انا عايش ولا مت ودخلت النار، حد يرد عليا حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعا الأهم المصالح الطالعة وقتها، انما دلوقتى الوقت اللى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبي الصاحب لما يبيع صاحبه ويحلقله".



شادى الفار

وكان الفنان عادل الفار تعرض مؤخرا لغيبوبة كبدية نقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة، ولم تكن هذه المرة هى الأولى الذى يصاب فيها بغيبوبة كبدية، فكانت المرة الأولى شهر فبراير الماضى، وكشفت ابنته إيمان وقتها تطورات حالته الصحية لـ"الخليج 365" قائلة: "والدى جاتله غيبوبة كبد، بس كانت في أولها مش كاملة لأنه كان رايح فاقد نسبة كبيرة من الوعى وبيتكلم على خفيف ومش مركز، ولكن الحمد لله لحقناه في أولها، والحمد لله دلوقتى هو فايق وبيتكلم عادى".

وأضافت ابنة الفنان عادل الفار: "والدى الحمد لله النهاردة حالته أحسن بكتير، وإمبارح كان تعبان ودخل الرعاية المركزة، وهو ما زال موجودا فيها ولكن الوضع النهاردة أحسن من إمبارح، والأطباء قالوا لو الوضع استمر على كده هيطلع من الرعاية المركزة بكرة وينزل غرفة عادية وهيكون تحت الملاحظة والمتابعة".

عادل الفار من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.



وفاة شادى ابن عادل الفار



شادى ابن عادل الفار