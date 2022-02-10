شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم فى إطلالة كلاسيكية مميزة بفستان أسود.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة دنيا سمير غانم فى إطلالة جديدة ومميزة، حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود قصيرا، وذلك فى صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد ساعات من نشرها أول صورة تجمعها مع ابنتها كايلا.



دنيا سمير غانم

وكانت النجمة دنيا سمير غانم أعربت عن رغبتها فى الوقوف مرة أخرى أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك بعد سؤالها عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام بعد تلقيها أسئلة من الجمهور والإجابة عليها، وكان أحد الأسئلة التى تلقتها.. تحبى تمثلى قدام مين من الفنانين الرجالة؟، فأجابت دنيا: يحيى الفخرانى، وكانت المشاركة الأولى لدنيا سمير غانم أمام الفخرانى من خلال مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة".

كما أجابت دنيا عن سؤال إيه نوع الأغانى المفضلة عندك ونفسك تغنى مين من المطربين؟ بحب كل أنواع الأغانى ونفسى أغنى مع نفسى الأول.

وتلقت سؤالا حول نوع الأفلام والمسلسلات التى تتمنى تقديمها غير الكوميدى أجابت: كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب.