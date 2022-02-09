بعد طرح قصيدة "حلم".. لطيفة: كنت أحلم بالغناء من كلمات حسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
طرحت النجمة لطيفة قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.
وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: "سعيدة بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو كليب التي تتناسب بشكل كبير معها".
وأكدت النجمة التونسية أن الموسيقار طلال دائما يبحث عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وبها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى.
كما أشارت أن قصيدة "حلم" هي حكاية بها قصة ومناجاة، لأن الشاعر كتبها لحبيبته في دار الخلود، وهو يناجي طيفها بحلم اللقاء وعودة مستحيلة إلى الحياة.
واستكملت: "أهوى تقديم الأعمال الصعبة والقصائد، فهي الملاذ المنجي من تدني المستوى الفني وانحدار الموسيقى الذي انتشر مؤخرا، ولذلك أقوم كل فترة باختيار قصيدة باللغة العربية الفصحى لغنائها لإشباع الجمهور من الفن الراقي".
وأضافت: "منذ طفولتي وأنا تلميذة في مدرسة كبار وعظماء الموسيقى الشرقية، وأحفظ قصائد أحمد شوقي والسنباطي والقصبجي وأبوالعلا محمد، وتمنيت أن أغني كلماتهم، واليوم تحقق حلمي بغناء قصيدة للشاعر الكبير حسين السيد".
يذكر أن قصيدة "حلم" من توزيع روتانا، وبدأ عرضها على شاشة القناة أمس، كما تم طرحها على موقع يوتيوب وعدد كبير من الأبلكيشن الخاص بالموسيقى في الوطن العربي، وقد قام المخرج وليد نصيف بتصوير الكليب في مصر لمدة ثلاث أيام متواصلة، وأجرى عمليات المونتاج بين لبنان ودبي، وقد حققت الأغنية بعد طرحها بساعات ما يقترب من 100 ألف مشاهدة.