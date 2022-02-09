بعد طرح قصيدة "حلم".. لطيفة: كنت أحلم بالغناء من كلمات حسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت النجمة لطيفة قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، ‏تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: "سعيدة بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو ‏كليب التي تتناسب بشكل كبير معها".

وأكدت النجمة التونسية أن الموسيقار طلال دائما يبحث ‏عن تقديم أعمال مميزة ومختلفة وبها إبداع، وهو ما جعله ينبش خلف أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد ليجد هذه القصيدة المكتوبة باللغة العربية الفصحى.‏

كما أشارت أن قصيدة "حلم" هي حكاية بها قصة ومناجاة، لأن الشاعر كتبها لحبيبته في دار ‏الخلود، وهو يناجي طيفها بحلم اللقاء وعودة مستحيلة إلى الحياة. ‏

واستكملت: "أهوى تقديم الأعمال الصعبة والقصائد، فهي الملاذ المنجي من تدني المستوى الفني ‏وانحدار الموسيقى الذي انتشر مؤخرا، ولذلك أقوم كل فترة باختيار قصيدة باللغة العربية ‏الفصحى لغنائها لإشباع الجمهور من الفن الراقي".‏

وأضافت: "منذ طفولتي وأنا تلميذة في مدرسة كبار وعظماء الموسيقى الشرقية، ‏وأحفظ قصائد أحمد شوقي والسنباطي والقصبجي وأبوالعلا محمد، وتمنيت أن أغني كلماتهم، ‏واليوم تحقق حلمي بغناء قصيدة للشاعر الكبير حسين السيد".‏

يذكر أن قصيدة "حلم" من توزيع روتانا، وبدأ عرضها على شاشة القناة أمس، كما تم طرحها ‏على موقع يوتيوب وعدد كبير من الأبلكيشن الخاص بالموسيقى في الوطن العربي، وقد قام ‏المخرج وليد نصيف بتصوير الكليب في مصر لمدة ثلاث أيام متواصلة، وأجرى عمليات ‏المونتاج بين لبنان ودبي، وقد حققت الأغنية بعد طرحها بساعات ما يقترب من 100 ألف ‏مشاهدة.‏