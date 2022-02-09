ما رد دنيا سمير غانم على سؤال: "إيه أكتر شخصية عملتيها قريبة منك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة دنيا سمير غانم، عن الشخصية الأقرب لقلبها من الشخصيات التي قدمتها.

ووجه أحد متابعي "دنيا" سؤالا لها، جاء فيه: "إيه أكتر كاركتر عملتيها قريبة منك؟".

وردت دنيا، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "مفيش كاركتر أو شخصية قريبة من شخصيتي، لكن ممكن يكون فيه صفات مشتركة".

وأضافت: "فيه صفات ممكن تزيد أو تقل أو تتواجد في شخصيتي بسبب شخصية بمثلها لأنها بتعيش مع الممثل طول فترة التصوير".

يذكر أن دنيا سمير غانم، تستعد للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.