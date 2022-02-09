تعرف على موعد ومكان عزاء والدة عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام مساء غد الخميس الموافق 10 فبراير، عزاء والدة الملحن عمرو مصطفى.

ويستقبل عمرو مصطفى العزاء في والدته بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، عقب صلاة المغرب.

وكان الشاعر تامر حسين، قد أعلن وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى، أمس الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وقام عدد من نجوم الفن بتقديم العزاء لـ "عمرو" والدعاء لوالدته الراحلة، لعل أبرزهم: أمير طعيمة، محمد رحيم، خالد تاج الدين، شذى، محمد حماقي، وآخرون.

من ناحية أخرى أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعاونها مع الملحن عمرو مصطفى في ألبومها الغنائي الجديد بـ 3 أغاني، ونشرت صورا من كواليس تحضيرات أغنيتها المقبلة.