وائل فهمي عبدالحميد ينتهي من "النقطة العامية" مع أيتن عامر وصلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى المخرج وائل فهمي عبدالحميد من تصوير مسلسل "النقطة العامية"، وبدأ مرحلة المونتاج ‏تمهيدا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية، وعدد من المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل ‏لنوعية الدراما القصيرة، حيث تعرض أحداثه في 15 حلقة ويحمل طابع السايكودراما، إذ تدور ‏الأحداث في إطار اجتماعي حول النقطة العامية في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية.‏

وكشف وائل فهمي عبدالحميد في تصريحات صحفية، أنه يواصل حاليا عمليات المونتاج ‏والتلوين، تمهيدا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العمل به قصة جديدة ومختلفة ‏تماما عن الأعمال السيكودراما التي قدمت من قبل، وإشار أن المنتج محمد إبراهيم والمنتج هاني فتحي ‏تحمسا للفكرة فور قراءة السيناريو، وهو ما دفعه لتقديمها، خاصة لما تحملة من أفكار غير ‏تقليدية في عالم السيكودراما، وقال: "الفكرة تشبه المجتمع المصري كثيرا وهو ما يميزها عن ‏غيرها من الأفكار التي تقدم في نفس سياق السيكودراما".‏

مسلسل "النقطة العامية" بطولة: أيتن عامر، صلاح عبدالله، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، محمد ‏عز، وآخرون، وهو من تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة "انفنتي" ‏للمنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي.