وائل فهمي عبدالحميد ينتهي من "النقطة العامية" مع أيتن عامر وصلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتهى المخرج وائل فهمي عبدالحميد من تصوير مسلسل "النقطة العامية"، وبدأ مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية، وعدد من المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما القصيرة، حيث تعرض أحداثه في 15 حلقة ويحمل طابع السايكودراما، إذ تدور الأحداث في إطار اجتماعي حول النقطة العامية في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية.
وكشف وائل فهمي عبدالحميد في تصريحات صحفية، أنه يواصل حاليا عمليات المونتاج والتلوين، تمهيدا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن العمل به قصة جديدة ومختلفة تماما عن الأعمال السيكودراما التي قدمت من قبل، وإشار أن المنتج محمد إبراهيم والمنتج هاني فتحي تحمسا للفكرة فور قراءة السيناريو، وهو ما دفعه لتقديمها، خاصة لما تحملة من أفكار غير تقليدية في عالم السيكودراما، وقال: "الفكرة تشبه المجتمع المصري كثيرا وهو ما يميزها عن غيرها من الأفكار التي تقدم في نفس سياق السيكودراما".
مسلسل "النقطة العامية" بطولة: أيتن عامر، صلاح عبدالله، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، محمد عز، وآخرون، وهو من تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وإنتاج شركة "انفنتي" للمنتجان محمد إبراهيم وهاني فتحي.