بشق الأنفس.. تشيلسي يقصي الهلال ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

بصعوبة بالغة، تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، من الفوز على نظيره الهلال السعودي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أنهى روميلو لوكاكو سلسلة من خمس مباريات بدون هدف حيث سجل فوزاً لتشيلسي على الهلال السعودي يوم الأربعاء ( 1-0) ليبلغ نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويبدو النهائي الأوروبي-الأميركي الجنوبي كلاسيكيا بمعايير البطولة التي انطلقت بشكلها الجديد عام 2005، والتي لم يستطع الحصول على لقبها سوى أندية من القاراتين الأقوي في كرة القدم.

وعكس النجم البلجيكي من خطأ دفاعي ليحرز هدف الفوز في 32 دقيقة في أبوظبي ويرسل “البلوز”، الذي احتل المركز الثاني في 2012, إلى الظهور الثاني في نهائي الكأس.

وأقيمت المباراة على ستاد “محمد بن زايد” في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان نادي بالميراس قد بلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.