الفيلم الياباني Drive My Car يحصد 4 ترشيحات أوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد الفيلم الياباني ”قودي سيارتي“ (Drive My Car) للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي أربعة ترشيحات على جوائز أوسكار لعام 2022، حيث أُعلنت أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022 ترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94.

وتمكن الفيلم من الترشح على جائزة أفضل مخرج، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل فيلم دولي، إضافة إلى جائزة أفضل صورة؛ ليكون بذلك أول فيلم ياباني يترشح على هذه الجائزة.

الفيلم مقتبس عن قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه، وهي للكاتب الياباني هاروكي موراكامي، وتدور قصته حول رجل توفيت زوجته وبعد عامين من رحيلها يصبح الزوج مسؤولاً عن الإخراج في مهرجان مسرحي، ويتعين عليه تعيين سائقة خاصة له، فيجد المُخرج الذي يعيش بشعور من الخسارة العزاء بصحبتها، ويدرك أن عينيه قد تجاهلت أموراً لا ينبغي أن يجهلها.

وحصد الفيلم وهو من إخراج Ryusuke Hamaguchi جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي العام المنصرم، كما فاز بأربع جوائز من الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما.

وأصبح أول فيلم ياباني منذ 62 عاماً يحصل على جائزة جولدن غلوب لأفضل فيلم في فئة اللغة غير الإنكليزية، كما حصل على عدة جوائز في اليابان.

يشار إلى أنه من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 27 مارس 2022.