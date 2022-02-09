رابح صقر يستشير جمهوره بشأن موعد طرح أغنية فبراير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن طرح الفنان السعودي رابح صقر أغنية “واجد” مطلع شهر فبراير الجاري، وإعلانه بأنه سيطلق أغنية في كل شهر نتيجة لظروفه الصحية، استشار “صقر” جمهوره بشأن إصدار الأغنية القادمة في 22 فبراير، تزامنًا مع ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وقال رابح صقر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “حبيت استشيركم في موضوع فني مقبلين على ذكرى عزيزه علينا يوم التأسيس 22-2-2022 وفي اجازه رسميه هل حابين أطرح الاغنيه الثانيه في نفس اليوم اونخليها يوم3-3-2022رأيكم يهمني يا أغلا جمهور السؤال خاص بجمهوري الغالي”.

وبيّن رابح صقر أن الأغنية القادمة تحمل اسم “نوع من البشر” وهي من كلمات فيصل السديري، وألحان الأمير سهم، كما شارك جمهوره كلمات الأغنية التي أوضح أنها تصف حاله مع المغرّدين الوقحين، وهي:

“في نوع من البشر يخطي وإذا الموضوع عدّى، للأسف ما يستحي بالعكس يزداد التمادي، ويستفزّك لين تغضب وإن غضبت يقول اهدأ، ما كأنه مستفزّك ألف مرة وأنت هادي، يجبرك تخطي عليه ولا حصل هالشيء يبدأ، يتهمك انّك جرحته جرح أبد ما كان عادي، وتقعد تحاسب ضميرك بعد ما تخطي والأجدى، إنّك توجّه ملامك للذي بالجرح بادي، ‏تعتذر منّه بلطف ويحسب انّه فيك أقدى، وأنّك بدافع ندم مدّيت له بيض الأيادي، وأنت عندالله تدوّرها وهو مهما تردّى، يشعر أنّه دوم صحّ وراعي أخلاق ومبادئ، شفت هالنوعية من الناس يا بن الناس تفدى، ظفر رجلك بسّ حقّق يا بعد رأسي مرادي، ولا تصير أرجوك منهم واتبّع وياي مبدأ، اتقي شّر الحليم وكفّ عن بعض التمادي”.

وأوضح في الرد على جمهوره أن طريقة الطرح المميزة ستجعل الفنانين يقلدونه.