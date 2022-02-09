ويل سميث على بعد خطوة من أول جائزة أوسكار في مشواره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أُعلنت أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022 ترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، تصدر اسم الممثل العالمي ويل سميث محرك البحث غوغل، كما تحول النجم إلى حديث الصحافة والإعلام بعد أن ترشح للمرة الثالثة في تاريخه على جائزة أوسكار.

وترشح النجم البالغ من العمر 53 عاماً على جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم King Richard، ليتنافس مع كل من بيندكت كامبرباتش، خافيير بارديم، أندرو جارفيلد، ودينزل واشنطن على الجائزة نفسها.

وكان ويل سميث قد ترشح على جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Pursuit of Happyness عام 2006، والجائزة نفسها عن فيلم Ali عام 2001ـ إلا أنه لم يتمكن من الفوز في المرتين، فهل يتمكن هذا العام من نيل جائزة أوسكار لأفضل ممثل لأول مرة في تاريخه المهني؟!

أما فيلم King Richard فقد ترشح على 6 جوائز إلى جانب أفضل ممثل من بينها أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل مونتاج، إضافة إلى أفضل أغنية وأفضل ممثل بدور مساعد.

ويتناول فيلم King Richard قصة صعود نجمتي رياضة التنس فينوس وسيرينا ويليامز، بعد سنوات عديدة من التدرب على يد والدهما ريتشارد ويليامز، الذي يؤدي دوره ويل سميث.

وكان ريتشارد يردد دائماً أن فينوس ستصبح الأولى على العالم في التنس، وأن سيرينا ستصبح الأفضل على الإطلاق، وقد كتب ريتشارد خطة مكونة من 78 صفحة لحياة ابنتيه المهنية بأكملها قبل أن تولدا. وبأقل الإمكانات، ورغم صعوبة ظروفه المعيشية والعقبات التي واجهها لكونه فقيراً وذا بشرة سمراء، تمكن بإصراره الشديد ومثابرته تربية فينوس وسيرينا ويليامز وتدريبهما، وتنفيذ الخطة حتى أصبحت ابنتيه أهم لاعبتي تنس في العالم.

يشار إلى أنه من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 27 مارس 2022.