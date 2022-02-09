بعد زيارة تامر حسني له.. وزارة التضامن الاجتماعي تتحرك لإنقاذ الطفل مصطفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد زيارة النجم المصري تامر حسني إلى الطفل “مصطفى” الذي يعاني من شلل في الجهاز الهضمي، تحركت وزارة التضامن الإجتماعي وأطلقت حملة تبرع لعلاجه من مرضه.

ونوّه تامر حسني بمبادة وزارة التضامن الإجتماعي في فتح حسابات تبرع لإنقاذ الطفل مصطفى وقال في منشور عبر حسابه بموقع “إنستغرام”: “كل الشكر و التقدير و الإحترام لوزارة التضامن الاجتماعي على فتح حسابات تبرع لإنقاذ هذا الطفل الملاك المصاب بمرض نادر و هو الشلل التام في الجهاز الهضمي يعني معندوش معده و بنكرياس و إثنا عشر و امعاء و كل دا ادى إلى انه تحول من طفل سليم إلى هذا الصوره اللي قدامكم”.

وأضاف تامر: “وعشان يتم شفاءه اللي في مقدرته يتبرع على اي حساب من المذكورين ياريت و هيكون بإذن الله في ميزان حسناته”.

وكانت والدة الصبي، السيدة زينب مهاب قد كشفت عن القصّة الكاملة وراء زيارة تامر حسني لابنها المريض، فكتبت في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “اول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى و بالصدفه مصطفى اصلاً بيحب تامر حب مش عادي و بيتفرج على افلامه هو بس لدرجة لما شافه مصدقش و افتكر ان دا واحد شبه تامر”.