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مايا دياب تطرح جديدها خلال ساعات.. شاهدوا صورة أغنية “ليلية”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر النجمة اللبنانية مايا دياب فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ليلية” غدًا الخميس 10 فبراير في عرض أوّل على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وقبل ساعات من الموعد المنتظر، نشرت مايا دياب صورة الأغنية وعلّقت قائلةً: “ليلية تصدر غدًا/ 10-2-22”.

وأغنية “ليلية” هي باللهجة اللبنانية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. وصوّرتها مايا مؤخرًا مع المخرج رجا نعمة في لبنان.

يذكر أن مايا دياب كشفت يوم أمس عن البرومو الترويجي لفيديو كليب “ليلية”، وظهرت من خلاله بلقطات خاطفة، حملت جرعة زائدة من الإثارة والرومانسية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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