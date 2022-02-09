“صارت بين أيديكم”.. راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة “ممكن أزعلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح السوبر ستار راغب علامة أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “ممكن أزعلك” كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ونشر راغب علامة مقطعًا من الأغنية على حسابه بموقع “إنستغرام” وعلّق قائلًا: “ممكن ازعلك، وأخيراً صارت معكم ولكم وبين أيديكم الأغنية الجديدة صار فيكم تسمعوها الآن”.

أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.

يذكر أن راغب علامة سيلتقي الجاليات العربيّة في الولايات المُتّحدة الأميركيّة وذلك ضمن سلسلة من الحفلات بمناسبة عيد الحب.

واختار السوبر ستار مدينة “أورلاندو” من أجل افتتاح جولته الفنيّة الاميركيّة للاحتفال بمناسبة عيد الحب في 13 من شهر شباط الحالي، على مسرح مانجو الكائن في منطقة الإنترناشيونال، ومن ثم يتّجه إلى لوس أنجلوس ليختتم جولته الأميركيّة في 19 الشهر.

أيضًا الجاليات العربية على موعد مع راغب علامة الذي سيُبحر مجددًا مع سفينة النجوم في عيد الحب، من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من الشهر الحالي.