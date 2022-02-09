زوجة أبو جبل الجزائرية بعد شائعات طلاقها: أنا مصدومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت ملكة جمال الجزائر لعام 2018 الأميرة سمارة يحيى عن صمتها، بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بشائعات طلاقها من حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، معربة عن صدمتها، مما سمعته خلال الساعات الماضية، ومن كمية الرسائل التي وصلتها حول الموضوع.

وكشفت الأميرة سمارة، في تصريح إعلامي، أن ما جرى بينها وبين أبو جبل خلاف عادي يحدث بين أي زوجين، ولم يتم الطلاق من الأساس.

وتساءلت ملكة جمال العرب السابقة لعام 2019 أيضا، عن سبب انتشار هذه الشائعات والأخبار الخاطئة والمبالغة في تحليلها وتسليط الضوء عليها.

وكان الجدل أثير حول الموضوع مؤخراً عقب منشور لزوجة أبو جبل على حسابها في “إنستغرام”، قالت فيه “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وعلى الرغم من أن كلمات يحيى بسيطة ولا تحمل أي مضمون واضح وصريح، إلا أن رواد التواصل اعتبروها رسالة لزوجها أبو جبل، خصوصاً أن أنباء سابقة كانت أشارت إلى انفصالهما. إلا أن مصادر مقربة من اللاعب وعائلته أكدت أن كل ما انتشر ما هو إلا محض شائعات فقط، وأن أبو جبل وزوجته على ما يرام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وما زاد الشكوك خلال الآونة الأخيرة، إلغاء حارس الزمالك متابعة حساب زوجته على إنستغرام وحذف صورهما، كما أقدمت الأخيرة على الأمر عينه.

وتعرضت زوجة اللاعب لضغط شديد بعد أداء أبو جبل في المباراة الأخيرة بسؤالها عن رأيها فيه، ما دفعها لإغلاق حسابها على إنستغرام، لتعود مجدداً بعدها.

ويذكر أن أبو جبل حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي خسر المنتخب المصري فيها لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت في العاصمة الكاميرونية ياوندي.