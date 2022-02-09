بصور من مراحل عمرية مختلفة .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد إبنها ” مالك “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 08:50 مساءً - احتفلت الفنانة ” هنا شيحة ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد نجلها ” مالك ” .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور ل ” مالك ” في مراحل عمرية مختلفة .. البعض منها ظهر فيها بمفرده والبعض الآخر برفقة والدته .

وكتبت هنا شيحة في تعليقها على الصور : ” حبيبي مالك القلب .. مالك الروح .. كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. كل سنة وانت حنين يا روحي .. كل سنة وانت ناجح ومتفوق ” .