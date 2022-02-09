كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 08:50 مساءً - احتفلت الفنانة ” هنا شيحة ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد نجلها ” مالك ” .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور ل ” مالك ” في مراحل عمرية مختلفة .. البعض منها ظهر فيها بمفرده والبعض الآخر برفقة والدته .
وكتبت هنا شيحة في تعليقها على الصور : ” حبيبي مالك القلب .. مالك الروح .. كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. كل سنة وانت حنين يا روحي .. كل سنة وانت ناجح ومتفوق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور من مراحل عمرية مختلفة .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد إبنها ” مالك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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