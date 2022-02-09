جنيفر غارنر تتحدث عن قصة حبها “الفاشلة”.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن حياة النجمة جينيفر غارنر، مليئة بالتفاصيل التي لم تكشف عنها بعد للجمهور بشكل كامل، وهو ما وضح من خلال القصة الرومانسية، التي كشفت من خلالها أنها عاشت حالة حب أولى، في حياتها خلال فترة المراهقة، ولكن كان الانفصال سريعاً، وانتهى كل شيء في اليوم التالي لتلك العلاقة.

وتذكرت جينيفر غارنر، قصة علاقتها الأولى وانفصالها اللاحق، في الوقت الذي كانت تحصل فيه على جائزة هاستي بودينغ 2022، وهي فرقة مسرحية بارزة في “جامعة هارفارد”، حيث أخذت جينيفر جولة في شوارع كامبريدج، يحيط بها أعضاء من الفرقة المسرحية، حيث عبرت عن سعادتها بأنها نالت لقب “امرأة العام”.

وفي تلك اللحظات سردت جينيفر غارنر، قصة حبها الأول واعترفت أنها كانت ترتدي “شارة” تدل على تلك العلاقة الفاشلة، مشيرةً إلى أنها أصبحت تفتخر بتلك الشارة فيما بعد.

وبالكشف عن هوية الشخص الذي دخلت معه في قصة حب، اعترفت أنه كان رجل يدعى “مات كريتيندن”، مبينة أنه حاول أن ينتقل بالعلاقة معها لمرحلة لم تكن تتوقعها، منوهة بأنها ابتعدت عنه حينها.

وتابعت جينيفر غارنر، تقول: “لقد انفصل عني في اليوم التالي لأنه قال أنني متزمتة، وهذه كانت شارة فشل العلاقة التي ارتديتها بفخر منذ ذلك الحين”.