سيلينا غوميز تفتح قلبها لأوّل مرّة وتتحدث عن صراعها مع الثقة بالنفس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فتحت الفنانة العالمية الأميركية، سيلينا غوميز، قلبها وروت تفاصيل صراعها مع الثقة بالنفس منذ أن كانت طفلة صغيرة، حيث إنها عانت من طفولة مليئة بالضغوط بسبب نجوميتها.

وفي حديثها إلى مجلة Glamour البريطانية، تحدثت غوميز عن صراعات النجومية في نظر الجمهور منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، قائلة إن هذا الأمر عرضها للكثير من “الضغط”.

ومن المؤكد أن الشهرة في نظر الجمهور منذ سن مبكرة يأتي مع الكثير من الضغط، وقالت: “من الصعب الشعور بالراحة عندما تشعر أن الجميع يراقبونك ويحكمون ويعلقون على الطريقة التي تبدو بها”.

بعد ذلك كشفت مغنية The Lose You to Love Me عن الذي ساعدها في التغلب على الضغط ، قائلة: “الثقة بالنفس.. ما زلت أعمل يومياً، ولكن عندما توقفت عن محاولة التوافق مع معايير المجتمع غير الواقعية للجمال، تغيرت وجهة نظري تماماً”.

وتابعت: “شعرت دائماً أنني يجب أن أكون مثالية أو أبدو بطريقة معينة، لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً لأدرك أنني أردت فقط أن أكون على طبيعتي – وأن ما جعلني فريدة هو أيضاً ما جعلني جميلة”.

وشددت الفنانة العالمية على أنها من أشد المعجبين بالعلاج وأن وجود نصائح واعية وأشخاص إيجابيين في حياتها يساعدها أيضاً على قضاء اليوم.

وأوضحت: “لدي الكثير من الأشياء المختلفة، ولدي تذكيرات بالمنزل، كما أنني آخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا أمر يساعدني كثيراً”.

وفي وقت سابق، كشفت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً، في جلسة دردشة مع “PEOPLE”، عن حبها للتقدم في العمر. فقالت: “أحب أن أكبر، عندما كنت أصغر سناً، كنت خائفة من التقدم في العمر، وظننت أن حياتي ستبدو مختلفة تماماً، لكنني الآن أحب أن أكبر، واو، لم يكن هذا ما كنت أفكر فيه على الإطلاق”.

وتابعت: “لكنني عندما كبرت وأدركت العديد من المميزات، لقد توقفت عن الاهتمام بما سيقوله الناس، وكان هذا رائعاً”.