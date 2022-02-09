شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحتفل بعيد الحب فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان مصطفى حجاج حفلا غنائيا بعد غدا الجمعة داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة، ويقدم حجاج خلال الحفل الذى ينظمة وليد منصور مجموعة كبيرة من أغانيه الذى أشتهر بها منها "يابتاع النعناع"و"خطوة"و"الله ما ينفع".

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها حجاح تحمل اسم"شكشكة"، وهى ضمن أغنيات ألبومه الجديد "ياباى"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو وميكس وماستر هانى محروس.

وطرح المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، أغنية ألبومها الرئيسية "ياباى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد النادى، وتوزيع جلال الحمداوى، وميكس وماستر هانى محروس، ومدير التصوير مازن فتحى.

وأحيا المطرب مصطفى حجاج، مؤخرا، حفلين ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفلين اللذين قدمهما في المحروسة ببوليفارد، عددًا من أشهر أغنياته.