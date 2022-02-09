شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يطرح بوستر فيلمه الجديد "مستر أكس" وعرضه فى صيف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد فهمى البوستر الدعائى لفيلمه الجديد "مستر اكس" الذى يعمل على التحضير لتصويره حالياً من أجل العرض في موسم الصيف هذا العام 2022، والفيلم قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوى وإخراج أحمد رشيد ويشارك في بطولته أوس أوس.



بوستر فيلم مستر اكس

استأنف فهمى تحضيرات الفيلم الأسبوع الماضى، بعد شفائه من فيروس كورونا، حيث تم عقد أكثر من جلسة عمل مع المخرج محمد رشيد خلال الفترة الماضية، وتم الاستقرار على بدء التصوير خلال شهر فبراير الجارى بين مصر واسبانيا، فيما تعمل الشركة المنتجة على إتمام التعاقد مع باقى الأبطال المشاركين في الفيلم.

وشارك أحمد فهمى الشهر الماضى بعرض مسرحية "جوازة معفرتة" في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، والتي جمعته بزوجته هنا الزاهد، وشارك في بطولة العمل بيومى فؤاد، محمد أنور، محمد أوتاكا، ايمان السيد، أحمد على، إسماعيل فرغلى، والعمل تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

وسجلت المسرحية التعاون الثانى بين أحمد فهمى وهنا الزاهد بعدما قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، كما ظهر فهمى كضيف شرف في حكاية من حكايات "حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.