شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر مع هند صبرى فى كواليس "البحث عن علا": يارب دايماً ناجحين مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة سوسن بدر، عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "البحث عن علا" مع النجمة التونسية هند صبرى، مقدمة لها التهنئة بنجاحها وأيضا نجاح المسلسل.

ونشرت سوسن صورا لها من كواليس المسلسل عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "سعيدة وفخورة بنجاح هند أولاً ونجاح العمل ثانياً، يارب دايماً ناجحين مع بعض".



سوسن بدر

مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أن مسلسل "البحث عن علا" بدأ عرضه من يوم 3 فبراير، ويشهد عودة الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور التى تلعب دورها النجمة هند صبرى، حيث تواجه "علا" تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت لم تكن تعلم بوجودها.



سوسن بدر