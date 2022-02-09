شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تثير الجدل بخاتم ملفت للانتباه.. وحقيقة خطبتها من صديقها رغم خلافاتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت المغنية العالمية أديل جدلاً واسعاً بشأن ارتباطها رسمياً مؤخراً، وذلك بعدما ارتدت خاتم في يديها، أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائزBRIT بلندن أمس الثلاثاء، وخمن الكثيرون أنها بذلك ارتبطت مع صديقها ريتش بول التي تواعده منذ فترة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وظهرت أديل بإطلالة مميزة للغاية بفستان أسود بالكامل، ولفتت الأنظار لها لأناقتها الشديدة.

ويأتى ارتداء أديل الخاتم المثير للجدل، بعد تأكيد عدة مواقع أنها وقعت في خلافات مع حبيبها الحالي الوكيل الرياضى ريتش بول، وكان هذا الخلاف سببًا رئيسيًا من ضمن الأسباب التي أدت إلى إلغاء حفلاتها الأخيرة بـ"لاس فيجاس" الأمريكية، وليس بسبب الإجراءات الاحترازية، كما أوضحت.

أديل



خاتم أديل

وكانت المغنية البريطانية أديل قد أعلنت تأجيل حفلها الغنائى على مسرح كولوسيوم في لاس فيجاس، وظهرت أديل باكية في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "حاولنا بكل ما في وسعنا بأن نلحق الوقت لإقامة الحفل ولكن نصف الفريق المصاحب لى سقطوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أنا مستاءة للغاية وآسفة جدا لكل من سافر لحضور الحفل، وسيتم إعادة ترتيب المواعيد الجديدة قريبا".