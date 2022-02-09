سوسن بدر: فخورة بنجاح هند صبري ومسلسل "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، عن سعادتها بنجاح مسلسل "البحث عن علا"، ووجهت رسالة لبطلة العمل الفنانة هند صبري.

ونشرت سوسن، صورة من كواليس تصوير العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "سعيدة وفخورة بنجاح هند أولاً، ونجاح العمل ثانياً.. يا رب دايماً ناجحين مع بعض".

مسلسل "البحث عن علا" يعرض على منصة نتفليكس، ويعتبر الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويشارك في بطولة العمل: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، ياسمينا، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، والعمل من إخراج هادي الباجوري.