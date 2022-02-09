دنيا سمير غانم تكشف عن النجم الذي تتمنى التمثيل أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن نوعية الشخصيات التي تتمني تجسيدها بخلاف الأدوار الكوميدية، وأيضا النجم الذي تتمنى الوقوف والتمثيل أمامه.

وردت دنيا، على سؤال أحد متابعيها عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "نفسي أمثل كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب".

وحول النجم الذي تتمنى الوقوف والتمثيل أمامه، فأوضحت: "دكتور يحيي الفخراني تاني".

يذكر أن دنيا سمير غانم، تستعد للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.