دنيا سمير غانم ترد على سؤال أحد متابعيها.. بتحبي الجزائر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن موقفها من مدى حبها أو كرهها لدولة الجزائر.

ووجه أحد متابعي "دنيا" سؤالا لها، جاء فيه: "بتحبي الجزائر؟ .. سألتك السؤال ده علشان أنا شايفاكي مش بتحبيها".

وردت دنيا، على المتابع، عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام"، قائلة: " أنا قلت قبل كدة وهفضل أقول لآخر يوم في عمري إن الوطن العربي كله أهلي وإخوتي، وطبعا بحب الجزائر جدا".

يذكر أن دنيا سمير غانم، تستعد للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

مسلسل "عالم موازي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبدالعزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.