احتفالاً بعيد الحب.. أحمد داود وعلا رشدي ضيفا إذاعة "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الثنائي أحمد داود وزوجته علا رشدي، غداً الخميس، ضيفا في برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي، في الساعة الثامنة مساءً، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV، وذلك احتفالاً بعيد الحب ليتحدث الثنائي عن أسرار حبهما منذ بدايتها وحتى الزواج.

ويكشف الثنائي خلال الحلقة عن مشاركتهما في أعمال فنية سيتم عرضها قريباً حبث ينتظر "داود" عرض مسلسل "Suits" في رمضان المقبل، ويحضر حالياً لتصوير فيلم "هيصة" والذى يكشف كواليسه وتفاصيله للمرة الأولى، والموعد المبدئي لعرضه في السينمات.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر راديو "نجوم إف إم" وقناة "نجوم Tv"، ويتم استضافة نخبة من أشهر وأهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي مع المذيعة إنجي علي.