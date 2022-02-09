شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا جيت".. أحدث أغانى المطربة الشعبية بوسى بعد فترة اختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الشعبية بوسى من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "أنا جيت" من كلمات عمرو حسن، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، وإنتاج وليد منصور، وسوف تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

كانت المطربة الشعبية بوسى قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد فترة اختفاء طويلة، حيث إنها تنوى طرح 3 أغانى جديدة دفعة واحدة، وذلك بعدما تعاقدت مع محمد فؤاد الشهير"بميمى" لإدارة أعمالها، والذى سبق وأدار أعمال عدد من كبار نجوم الغناء منهم تامر حسنى، ويدير حاليا محمود العسيلى ومصطفى حجاج وأحمد جمال.

كانت المطربة الشعبية بوسى قد طرحت منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".