شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يساند جينيفر لوبيز فى العرض الخاص لـ Marry Me بلوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم العالمى بن أفليك، العرض الخاص لفيلم "Marry Me" في لوس أنجلوس، لمساندة حبيبته "جينيفر لوبيز" بطلة الفيلم، برفقة أبطال الفيلم، أمس الثلاثاء.

جينفير وبن أفليك في العرض الخاص لـ Marry Me



جينيفر لوبيز بفستان أبيض أنيق فى العرض الخاص لفيلمها



جينيفر لوبيز وبن أفليك



جينيفر لوبيز

ورافق بن أفليك جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلمها الجديد "Marry Me" في لوس أنجلوس، ورصدت عدسات الكاميرا لقطات لطيفة للثنائى على السجادة الحمراء قبل أن تلتقي جينيفر بالنجوم المشاركين، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وفيلم "Marry Me" هو فيلم كوميدي رومانسي من بطولة جينيفر لوبيز وأوين ويلسون، وتتناول القصة نجمة البوب التي اكتشفت في حفل زفافها أنها تعرضت للخيانة، ثم قررت اختيار شخص غريب من بين الحشود والزواج منه، ويجسد أوين ويلسون دور الغريب العشوائي الذي ينتهي به الأمر بالزواج من جينيفر لوبيز، حيث يذهب إلى حفلتها الموسيقية بالصدفة، ويقول بشكل محرج نعم عندما تختاره للزواج منها، لكنه أدرك بعد ذلك أنه دخل عالم المشاهير الذي يصعب اختراقه.