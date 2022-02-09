شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يطلق كليب "انت لى" الأسبوع المقبل احتفالاً بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع النجم اللبناني رامي عياش اللمسات الأخيرة على إطلاق كليب أغنية "انت لى" من كلمات على المولى وألحان محمود عيد، والذي تم تصويره في لبنان، مع المخرجة انجى جمال، حيث قرر عياش طرحه للجمهور على موقع يوتيوب الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الحب، ليكون أول أعماله عياش في عام 2022.

وأحيا رامى عياش آخر حفلاته الغنائية بمصر خلال موسم رأس السنة 2022 بمدينة الجلالة، بحضور الآلاف من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية، وقدم العديد من أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها "قصة جب"، "يا مسهر عيني، بالعكس، يا حبيبي القلب مال"، يا بنت السلطان، أنا بدي جن، مبروك، وغيرها من الأغانى.

وحل رامى عياش مؤخراً، ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON وشهد اللقاء العديد من المواقف الطريفة بينه وبين الدمية كارو، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله فى الغناء، كما أجاب عن العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور، وتحدث عن بدايته الفنية مع برنامج ستوديو الفن ثم حضوره إلى مصر فى عمر الـ 18 عاما وتقديمه للعديد من الحفلات، كما تحدث عن الدويتوهات الغنائية التى قدمها واغنية سكاكر السكر.

وأشار رامى إلى انه كان صاحب فكرة مشاركة الفنانة فيفى عبده معه وعرضها على المنتج محسن جابر واللذين وافقا وقدما كل الدعم لنجاح الأغنية كمآ قام رامى بتقديم اغنية الناس الرايقة باللغة الانجليزية، كما تحدث رامى عن تجاربه في التمثيل في مجال السينما وأيضا الدراما والتليفزيونية.



رامى عياش من تصوير الكليب



رامى عياش فى كواليس تصوير اغنية انت لى