شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تكشف عن صورتها المفضلة مع زوجها رامى رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن صورتها المفضلة مع زوجها الإعلامى رامى رضوان، وذلك بعد سؤالها عبر خاصية ستورى على حسابها بانستجرام بعد تلقيها أسئلة من الجمهور والإجابة عليها، وكان أحد الأسئلة التي تلقتها: ما هى صورتك المفضلة مع رامى؟ فنشرت صورتهما بفلتر الأنيميشن.

وكان أحد الأسئلة التى تلقتها، بتتخانقوا انتى ورامى فى البيت فأجابت دنيا سمير غانم بقولها: أكيد، ومن الأسئلة التى أجابت عنها: لو مكنتش ممثلة كنتى هتكونى إيه: فردت: مدرسة أطفال.



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رامى رضوان

كما شاركت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم - فى وقت سابق من أمس الثلاثاء - جمهورها بصورة قديمة من طفولتها، جمعتها بوالديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم، والراحلة دلال عبد العزيز، وبرفقة شقيقتها إيمى سمير غانم، فى فترة طفولتهما، استجابة لطلب متابعيها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.

ومن جهة أخرى نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة على موقع إنستجرام، مكتوب عليها: "مات الطفل ريان ولكن هناك طفلا ما زال حى ينتظر الإنقاذ، وعلقت دنيا سمير غانم على قضية خطف الطفل السوري فواز قطيفان، وكتبت: "يا رب الطف بيه حسبي الله ونعم الوكيل".

فيما استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى قديمة لتكريم والديها الراحلين، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، عبرت خلاله الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن أمنيتها بتكرار تجمعهم هذا فى تكريم لابنتها دنيا بأحد الجوائز الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل.